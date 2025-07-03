Біля Балі затонув пором із пасажирами: є загиблі та десятки зниклих безвісти

Затоплення порому в Індонезії / © AP

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У четвер, 3 липня, рятувальники в Індонезії шукають 32 осіб, які зникли безвісти після аварії порома поблизу острова Балі. Судно KMP Tunu Pratama Jaya затонуло напередодні ввечері невдовзі після виходу з порту Кетапанг у місті Баньювангі на Східній Яві.

Про це повідомило видання AP.

Пором прямував до порту Гіліманук на Балі, відстань між якими становить приблизно 50 кілометрів. На борту перебувало 53 пасажири, 12 членів екіпажу та 22 транспортні засоби, зокрема 14 вантажівок.

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За даними Національного агентства з пошуку та рятування, врятовано 29 осіб, ще чотири тіла знайшли у морі.

Пошукові роботи ускладнювалися вночі сильними хвилями до 2 метрів та відсутністю видимості. Вранці погодні умови покращилися, що дало змогу активізувати операцію. У пошуках задіяно дев’ять човнів, серед них — два буксири, два надувні судна, а також місцеві рибалки.

Керівник пошуково-рятувального агентства Сурабаї Нананг Сігіт повідомив, що зв’язку з поромом не було одразу після його виходу в море. Інші судна компанії змогли зв’язатися з ним уже в момент перекидання.

Частину пасажирів, які дрейфували у воді, знайшли у непритомному стані, зазначив начальник поліції Баньювангі Рама Самтама Путра.

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До порту, звідки вирушив пором, прибули родичі зниклих. Люди в паніці очікували новин, багато хто плакав.

Подібні інциденти в Індонезії — не рідкість. Через складну географію країни пороми є популярним видом транспорту, однак часто не дотримуються вимоги безпеки.

Нагадаємо, на сході Індонезії сталося виверження вулкана, що здійняло у небо величезну хмару попелу. Десятки рейсів до та з курортного острова Балі були скасовані.

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