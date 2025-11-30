Біля берегів Африки почав тонути танкер, який заходив у російські порти: відео

Танкер M/T MERSİN / © скриншот з відео

Біля берегів Сенегалу, що на заході Африки, почав тонути нафтовий танкер, що належить турецькій компанії Beşiktaş Denizcilik. Раніше він неодноразово заходив у російські порти.

Про інцидент повідомило агентство Deniz Haber.

Відомо, що судно у серпні цього року відвідувало російський порт Тамань, а раніше неодноразово заходило в порт Новоросійськ.

Після візиту до Росії танкер M/T MERSİN вирушив до Африки, де тривалий час перебував без руху.

За даними порталу, судно було збудовано у 2009 році. Танкер ходить під прапором Панами.

Довжина танкера M/T MERSİN складає 183 метри, ширина — 32 метри. Його вантажопідйомність — 50 тисяч тонн сирої нафти.

Deniz Haber припускає, що танкер біля узбережжя Сенегалу могли атакувати «українські дрони» на тій підставі, що він перевозив російську нафту.

Таке припущення виглядає малоймовірним, зважаючи на те, що відстань до цієї африканської країни морем від України становить 9-10 тисяч кілометрів.

Поки що невідомо, що саме спричинило аварію.

Нагадаємо, напередодні, 29 листопада, у Чорному морі неподалік турецького узбережжя майже одночасно вибухнули та загорілися два танкери, які перебували під міжнародними санкціями через перевезення російської нафти.

Згодом джерела в СБУ повідомили, що саме морські дрони української спецслужби уразили два підсанкційні нафтові танкери російського «тіньового флоту».