Біля берегів Болгарії затонув контейнеровоз, атакований морськими дронами: на борту були українці

Уражене судно Contship Jet / © Балканський оглядач

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У Чорному морі біля узбережжя Болгарії вранці в четвер, 29 жовтня, затонув контейнеровоз Contship Jet, який напередодні атакували три надводні дрони. На борту цивільного судна перебували 18 членів екіпажу, серед яких четверо громадян України. Усіх моряків евакуювали, постраждалих немає.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

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Судно Contship Jet, що належить грецькій компанії, прямувало з ізраїльського порту Хайфа до румунської Констанци з вантажем із 421 контейнера.

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У середу, 28 жовтня, приблизно за 17 морських миль (33 км) від мису Каліакра на північному сході Болгарії контейнеровоз атакували три надводні дрони.

Після удару екіпаж залишив судно, яке почало дрейфувати під впливом морських течій на південь. Уранці наступного дня контейнеровоз затонув приблизно за 36 морських миль (67 км) від міста Варна.

Усі 18 членів екіпажу — 14 громадян Філіппін і четверо українців — були евакуйовані болгарським військовим кораблем і доставлені до Варни. За повідомленням болгарської влади, ніхто з моряків не постраждав.

МЗС України підтвердило присутність українців

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що серед членів екіпажу затонулого контейнеровоза були четверо громадян України.

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«За інформацією прикордонної служби Болгарії, серед членів екіпажу перебувають 4 громадян України. Посольство України в Болгарії наразі вживає заходи для з’ясування обставин інциденту та встановлення стану і місця перебування українських моряків. Справа перебуває на особливому контролі дипломатичної установи», — повідомили в МЗС у коментарі журналістам.

Про загрозу попередив французький літак

Командувач Військово-морських сил Болгарії Кіріл Михайлов повідомив, що евакуювати моряків вдалося завдяки попередженню від французького розвідувального літака Atlantique 2. Під час патрулювання західної частини Чорного моря він виявив морські дрони.

За словами болгарського військового, між передачею сигналу тривоги та ударом по контейнеровозу минула приблизно година. Однак цього часу виявилося недостатньо, щоб направити сили для перехоплення безпілотників.

Михайлов пояснив, що місце атаки перебувало надто далеко, щоб болгарські сили могли вчасно прибути туди. Крім того, напад стався в міжнародних водах.

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Болгарія перевіряє ризики забруднення моря

Після затоплення контейнеровоза болгарські служби розпочали перевірку прибережної зони на предмет можливого забруднення.

За даними Міністерства довкілля Болгарії, вантаж судна включав літієві батареї, корозійні та легкозаймисті рідини, кислоти, деревину, а також промислове й будівельне обладнання та матеріали.

Наразі влада оцінює можливі екологічні наслідки затоплення. Інформації про підтверджене забруднення в наведеному повідомленні немає.

Біля Болгарії дрони атакували п’ять суден у жовтні

За даними Digi24, Contship Jet став п’ятим торговельним судном, атакованим дронами поблизу болгарського узбережжя від початку жовтня. Чотири з цих суден затонули, а 21 моряк досі вважається зниклим безвісти.

Новий інцидент стався на тлі загострення безпекової ситуації в Чорному морі через взаємні атаки Росії та України. У цей час міністри оборони Болгарії, Румунії та Туреччини зустрічалися в Софії, щоб обговорити заходи захисту цивільного судноплавства в регіоні.

Нагадаємо, Чорне море цього року стало найсмертоноснішим судноплавним маршрутом у світі. Кількість загиблих моряків тут уже перевищила показники Перської затоки та Ормузької протоки, які традиційно вважаються одними з найризикованіших регіонів для судноплавства.

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