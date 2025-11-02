- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 330
- Час на прочитання
- 1 хв
Біля берегів Естонії помітили катер ПВК «Вагнер»: Таллінн вимагає пояснень від Росії
Естонські прикордонники помітили біля Нарви російський катер із прапором ПВК «Вагнер». У Таллінні вимагають пояснень від Москви та називають інцидент провокацією.
Естонські прикордонники зафіксували у Нарві російський катер берегової охорони, на борту якого перебували люди у камуфляжі з символікою ПВК “Вагнер”.
Міністерство закордонних справ Естонії офіційно звернулося до Росії з вимогою пояснити ситуацію.
“Чи попрямує “Вагнер” знову на Москву чи цього разу почне з Санкт-Петербурга — важко сказати. З нашого боку, схоже, вони вже анексували російських прикордонників”, — зазначили естонські прикордонники.
На опублікованому фото видно катер з російським прапором і прапором ПВК “Вагнер”, який рухався поблизу естонської території.
Нагадаємо, раніше естонські прикордонники тимчасово закрили пункт пропуску “Саатсе” на кордоні з Росією через підвищену активність російських військових поблизу прикордонної території.