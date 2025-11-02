ТСН у соціальних мережах

Біля берегів Естонії помітили катер ПВК «Вагнер»: Таллінн вимагає пояснень від Росії

Естонські прикордонники помітили біля Нарви російський катер із прапором ПВК «Вагнер». У Таллінні вимагають пояснень від Москви та називають інцидент провокацією.

Катер ПВК "Вагнер"

Катер ПВК "Вагнер" / © Фото з відкритих джерел

Естонські прикордонники зафіксували у Нарві російський катер берегової охорони, на борту якого перебували люди у камуфляжі з символікою ПВК “Вагнер”.

Міністерство закордонних справ Естонії офіційно звернулося до Росії з вимогою пояснити ситуацію.

“Чи попрямує “Вагнер” знову на Москву чи цього разу почне з Санкт-Петербурга — важко сказати. З нашого боку, схоже, вони вже анексували російських прикордонників”, — зазначили естонські прикордонники.

На опублікованому фото видно катер з російським прапором і прапором ПВК “Вагнер”, який рухався поблизу естонської території.

Нагадаємо, раніше естонські прикордонники тимчасово закрили пункт пропуску “Саатсе” на кордоні з Росією через підвищену активність російських військових поблизу прикордонної території.

