Біля берегів Франції помітили російський підводний човен: НАТО підняло тривогу

Російський підводний човен помітили у берегів Франції / © НАТО

Фрегат ВМС Франції зафіксував російський підводний човен, який рухався на поверхні поблизу французького узбережжя в Атлантичному океані.

Про це повідомило Морське командування НАТО.

У повідомленні наголошується, що фрегат здійснює моніторинг морських підходів до території НАТО, забезпечуючи постійну обізнаність про ситуацію в Атлантиці.

У НАТО підкреслили, що Альянс готовий захищати свої води та інтереси, зберігаючи цілодобовий контроль над морською обстановкою.

Нагадаємо, раніше естонські прикордонники тимчасово закрили пункт пропуску “Саатсе” на кордоні з Росією через підвищену активність російських військових поблизу прикордонної території.