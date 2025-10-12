ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Біля берегів Франції помітили російський підводний човен: НАТО підняло тривогу

НАТО заявило, що уважно стежить за ситуацією в Атлантиці.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Російський підводний човен помітили у берегів Франції

Російський підводний човен помітили у берегів Франції / © НАТО

Фрегат ВМС Франції зафіксував російський підводний човен, який рухався на поверхні поблизу французького узбережжя в Атлантичному океані.

Про це повідомило Морське командування НАТО.

У повідомленні наголошується, що фрегат здійснює моніторинг морських підходів до території НАТО, забезпечуючи постійну обізнаність про ситуацію в Атлантиці.

У НАТО підкреслили, що Альянс готовий захищати свої води та інтереси, зберігаючи цілодобовий контроль над морською обстановкою.

Нагадаємо, раніше естонські прикордонники тимчасово закрили пункт пропуску “Саатсе” на кордоні з Росією через підвищену активність російських військових поблизу прикордонної території.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie