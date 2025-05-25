Українці були врятовані / © ВМС Індії

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Поблизу південного узбережжя Індії затонуло вантажне судно з небезпечними матеріалами на борту. Інцидент стався у суботу, 24 травня, за 61 кілометр від міста Кочі. На борту перебували 24 моряки — усі вони були врятовані. Серед них — громадяни України, Грузії, Росії та Філіппін.

Про це повідомило ВМС Індії у соцмережі Х.

Судно MSC ELSA 3 довжиною 184 метри, що йшло під прапором Ліберії, подало сигнал лиха під час рейсу з порту Віжинджам до Кочі. Патрульні літаки ВМС зафіксували судно, що нахилилося під критичним кутом, та два рятувальні плоти, на яких перебували члени екіпажу.

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На борту перебувало 640 контейнерів, з яких 13 містили небезпечні вантажі, а ще 12 — карбід кальцію, який у поєднанні з водою може утворити горючий газ. Також судно транспортувало приблизно 370 тонн пального та нафти.

На щастя, наразі розливу нафтопродуктів не зафіксовано, однак влада не виключає можливого екологічного забруднення. Через вразливість морської екосистеми регіону берегова охорона оголосила повну готовність до реагування на можливе забруднення.

«Берегова охорона Індії перебуває в стані повної бойової готовності через чутливу морську екосистему вздовж узбережжя Керали», — зазначили у ВМС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Індійському океані сталося зіткнення двох поромів, утой час на борту була Марін Ле Пен.

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