- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 392
- Час на прочитання
- 2 хв
Біля берегів Китаю скупчилися танкери з російською нафтою
Станом на 17 грудня в Жовтому морі простоювали щонайменше п’ять суден, що перевозили близько 3,4 млн барелів російської нафти Urals.
У Жовтому морі біля берегів Китаю лягли в дрейф уже п’ять танкерів, на борту яких перебуває 3,4 мільйона барелів російської нафти.
Про це з посиланням на дані аналітиків із Kpler повідомляє Bloomberg.
Такий обсяг став рекордним за останні п’ять років і вдвічі більше ніж тижнем раніше. Судна залишаються неподалік провінції Шаньдун, де розташована більшість приватних нафтопереробних заводів КНР, традиційно лояльних до купівлі підсанкційної нафти.
Унікальність ситуації в тому, що танкери завантажені основним експортним сортом Urals, який зазвичай відправляється до Індії. Для китайських НПЗ, які звикли до постачання інших сортів Далекого Сходу, така ситуація незвична, що й могло стати причиною проблем з розвантаженням.
Основною причиною появи Urals біля берегів Китаю стало падіння попиту на російську нафту в Індії після санкцій США щодо найбільших експортерів. За даними індійських відомств, постачання сировини з Росії в грудні обвалиться до 800 тисяч барелів на добу, хоча ще в червні обсяг закупівель становив два мільйони барелів.
У Kpler зазначили, що російські постачальники активно шукають нових покупців та відчайдушно знижують ціни. У результаті Urals у Китаї пропонують навіть дешевше, ніж іранську нафту, багато споживачів якої перебувають саме у провінції Шаньдун. Проте аналітики поки що не знають, чи вдалося продати партії навіть на таких умовах.
Раніше повідомлялося, що чотири з семи найбільших нафтопереробних компаній Індії почали скуповувати російську нафту, скориставшись значними знижками на несанкціоновані постачання.
22 жовтня Сполучені Штати вперше за другої адміністрації Трампа застосували нові санкції проти Росії. Офіс з контролю за зовнішніми активами (OFAC) оголосив про нові санкції «внаслідок відсутності серйозної прихильності Росії до мирного процесу для завершення війни в Україні». Під обмеження потрапили «Роснефть» і «Лукойл».
Імпорт російської нафти до Індії на початку 2026 року може впасти до найнижчого рівня за чотири роки через санкції США і обмеження проти «Роснефти» і «Лукойлу».
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати планують знизити тарифи на імпорт з Індії. За словами Трампа, рішення пов’язане зі скороченням Індією закупівель російської нафти.
Ціни на російську сиру нафту впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни РФ проти України. Західні санкції змушують РФ робити знижки на нафту, а також падіння ф’ючерсів на еталоні сорти.