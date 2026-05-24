Біля Білого дому сталась стрілянина: є загиблий та поранений

На місці інциденту / © Associated Press

У Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь по співробітниках Секретної служби США біля одного з контрольно-пропускних пунктів.

Про це пише CNN.

За попередніми даними, чоловік підійшов до КПП біля комплексу Білого дому та почав стріляти в бік охоронців. У відповідь співробітники Секретної служби відкрили вогонь і поранили нападника. Згодом він помер у лікарні.

Під час перестрілки поранення також отримав випадковий перехожий. Його стан оцінюється як критичний.

Президент США Дональд Трамп перебував у резиденції — його оперативно поінформували про подію.

Після інциденту територію Білого дому тимчасово закривали, журналістів і персонал евакуювали в укриття. На місці працювали озброєні агенти, які прочісували територію.

