Біля Білого дому сталась стрілянина: є загиблий та поранений
Біля контрольно-пропускного пункту поблизу Білого дому у Вашингтоні невідомий відкрив вогонь по офіцерах Секретної служби США.
У Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь по співробітниках Секретної служби США біля одного з контрольно-пропускних пунктів.
Про це пише CNN.
За попередніми даними, чоловік підійшов до КПП біля комплексу Білого дому та почав стріляти в бік охоронців. У відповідь співробітники Секретної служби відкрили вогонь і поранили нападника. Згодом він помер у лікарні.
Під час перестрілки поранення також отримав випадковий перехожий. Його стан оцінюється як критичний.
Президент США Дональд Трамп перебував у резиденції — його оперативно поінформували про подію.
Після інциденту територію Білого дому тимчасово закривали, журналістів і персонал евакуювали в укриття. На місці працювали озброєні агенти, які прочісували територію.
