Біля Білого дому сталася стрілянина під час виступу Трампа: що відомо

Білий дім. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Поблизу Білого дому сталася стрілянина поки президент США Дональд Трамп виступав із промовою. Найближчі вулиці оточили спецслужби. У кількох кварталах лунають постріли.

Про це повідомили ЗМІ.

Зауважимо, американський журналіст Уід Лайман пише, що в цей час президент США Дональд Трамп виступав у східному залі Білого дому під час саміту малого бізнесу.

Реклама

Він, за даними кореспондентів CNBC, перебуває у безпеці. Наразі будівлю оточують американські спецслужби. Журналісти, які зібралися, евакуювала до кімнати для брифінгів.

Секретна служба США підтвердила інформацію про стрілянину, під час якої правоохоронці поранили одну людину.

«Співробітники Секретної служби США перебувають на місці події, пов’язаної зі стріляниною за участю поліцейських, на перехресті 15-ї вулиці та Індепенденс-авеню у Вашингтоні, округ Колумбія. Одна людина отримала вогнепальне поранення від співробітників правоохоронних органів; її стан наразі невідомий», — йдеться у повідомленні в Мережі Х.

Мешканців Вашингтону просимо уникати цього району, оскільки туди прибули екстрені служби.

Реклама

Дата публікації 23:31, 04.05.26 Кількість переглядів 5 Стрілянина біля Білого дому під час виступу Трампа

Нагадаємо, це вже другий інцидент за останній місяць – наприкінці квітня постріли сталися у готелі Washington Hilton. Після цього президента США Дональда Трампа терміново евакуювали з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

Водночас сам Трамп описав стрільця як «самотнього вовка» і сказав, що його повалили «деякі дуже сміливі члени Служби безпеки, і вони діяли дуже швидко».

Новини партнерів