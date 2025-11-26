Поліція на місці інциденту / © Associated Press

Неподалік Білого дому в США сталася стрілянина. Імовірно, стріляли у двох американських нацгвардійців.

Про це інформує телеканал ABC.

У свою чергу видання Associated Press повідомляє, що двоє службовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення, стан військових невідомий.

Телеканал CNN передає, що під час стрілянини постраждали кілька людей, серед яких був як мінімум один гвардієць.

Міністерка нацбезпеки США Крісті Ноем підтвердила стрілянину:

«Приєднуйтесь до мене в молитві за двох солдатів Національної гвардії, які щойно були поранені в Вашингтоні. Міністерство внутрішньої безпеки співпрацює з місцевими правоохоронними органами, щоб зібрати більше інформації».

Інцидент стався на перетині 17-ї та 1-ї вулиць, зазначає управління поліції Вашингтона в X. Як стверджується, поліція затримала підозрюваного. Його особистість встановлюється.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поблизу поля для гольфу, де перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними CNN, стрілець планував поцілити саме в нього, коли той грав у гольф. Зловмисника затримано.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут.