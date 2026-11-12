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Біля Білого дому сталася стрілянина: є поранені — перші деталі
Стрільця поки не знайшли. Навколишні вулиці перекрили через масштабну операцію правоохоронців.
Неподалік Білого дому відбулася стрілянина, наразі відомо про 5 поранених. Нападника досі не затримали. Поліція перекрила навколишні вулиці, на місці працюють правоохоронці
По це повідомляє AP.
Як повідомила речниця поліції Ніколь Дінер, стрільця поки не затримали, а точні місця, де сталася стрілянина, залишаються нез’ясованими.
Повідомлення про стрілянину надійшли з району Логан-Серкл, розташованого приблизно за 1,6 кілометра на північ від Білого дому. За словами поліцейського Натана Кларка, наразі інших подробиць немає.
Нагадаємо, у Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь по співробітниках Секретної служби США біля одного з контрольно-пропускних пунктів. Після інциденту територію Білого дому тимчасово закривали, журналістів і персонал евакуювали в укриття. На місці працювали озброєні агенти, які прочісували територію.