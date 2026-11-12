У Вашингтоні неподалік Білого дому сталася стрілянина / © Associated Press

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Неподалік Білого дому відбулася стрілянина, наразі відомо про 5 поранених. Нападника досі не затримали. Поліція перекрила навколишні вулиці, на місці працюють правоохоронці

По це повідомляє AP.

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Як повідомила речниця поліції Ніколь Дінер, стрільця поки не затримали, а точні місця, де сталася стрілянина, залишаються нез’ясованими.

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Повідомлення про стрілянину надійшли з району Логан-Серкл, розташованого приблизно за 1,6 кілометра на північ від Білого дому. За словами поліцейського Натана Кларка, наразі інших подробиць немає.

Нагадаємо, у Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь по співробітниках Секретної служби США біля одного з контрольно-пропускних пунктів. Після інциденту територію Білого дому тимчасово закривали, журналістів і персонал евакуювали в укриття. На місці працювали озброєні агенти, які прочісували територію.

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