Біля будівлі суду чоловік вчинив теракт: загинуло 12 осіб (фото)

Теракт у Пакистані 11 листопада / © Associated Press

У столиці Пакистану Ісламабаді стався вибух терориста-смертника біля будівлі суду, внаслідок якого загинуло щонайменше 12 людей. Ще кілька осіб дістали поранення, деякі з них у критичному стані.

Про це пише Reuters.

За повідомленням міністра внутрішніх справ Пакистану Мохсіна Накві, нападник намагався потрапити до будівлі суду, але підірвав вибуховий пристрій зовні, поблизу поліцейського автомобіля, після того, як перебував на місці близько 10–15 хвилин.

Вибух стався біля входу до Ісламабадського окружного суду, який зазвичай переповнений відвідувачами та людьми, що очікують судових засідань. Відео й фото з місця події показують людей, залитих кров’ю, поруч із поліцейським фургоном.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що розслідування інциденту ведеться з кількох напрямків, і підкреслив: «Це не просто черговий вибух. Він стався безпосередньо у столиці».

Медичні джерела повідомляють про численні поранення, деякі потерпілі перебувають у критичному стані. На місці події працюють поліцейські та медичні бригади, проводиться оцінка масштабів наслідків атаки.

