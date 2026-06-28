Біля фонду доньки Путіна з’явився комплекс ППО: подробиці

Біля фонду доньки Путіна з’явився комплекс ППО / © Paweł Dudzik Photography

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Навколо фонду доньки Путіна Катерини Тихонової будують новий комплекс протиракетної оборони. На території штаб-квартири фонду «Іннопрактика» звели бетонний майданчик і розгорнули зенітно-ракетні комплекси С-400.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Навколо фонду доньки Путіна будують комплекс ППО

У російській столиці будують новий об’єкт протиракетної оборони поблизу науково-дослідного інституту, пов’язаного з донькою президента РФ Володимира Путіна. Так, у Москві вчергове посилюють оборону від можливих українських ударів.

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Російська служба Радіо Свобода з’ясувала, що на території штаб-квартири фонду «Іннопрактика» звели бетонний майданчик і встановили комплекси ППО С-400. Росія підтримує цей проєкт вартістю 1,7 мільярда доларів, який очолює молодша донька Путіна Катерина Тихонова.

Новий військовий об’єкт розташований на узвишші в центрі міста — менше ніж за 10 кілометрів від Кремля та приблизно за 300 метрів від однієї з будівель Московського державного університету. Він став щонайменше п’ятим подібним майданчиком у межах створення внутрішнього кільця протиповітряної оборони Москви.

Супутникові знімки будівельного майданчика свідчать, що його форма та розміри повністю збігаються з параметрами інших аналогічних військових об’єктів у Москві.

Досі російські військові розбудовували оборонну інфраструктуру Москви переважно за допомогою комплексів «Панцир-С1». Але новостворені позиції С-400 орієнтовані на перехоплення ракет. Ймовірно, Москву готують до українських балістичних ракетних атак.

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Попри те, що українські прицільні удари по Москві та інших регіонах РФ, очевидно, не подобаються росіянам, Путін не демонструє намірів пом’якшувати свої вимоги щодо закінчення війни.

Будівництво нового комплексу ППО біля фонду «Іннопрактика» є черговим свідченням особливої уваги безпекових структур до об’єктів, пов’язаних із Путіним та його родиною.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році понад 25 позицій ППО, включно з комплексом С-400, розгорнули у Валдаї. Цю лісисту місцевість біля озера Путін став відвідувати частіше за інші державні резиденції після початку повномасштабної війни.

Цим маєтком також користується ймовірна партнерка російського президента Аліна Кабаєва разом із дітьми, батьківство яких приписують Путіну.

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Донька Путіна: останні новини

Нагадаємо, ймовірна позашлюбна донька президента Росії Володимира Путіна, Луїза Розова, почала отримувати масу негативних повідомлень після своєї заяви із критикою вчинків батька.

На своїй Instagram-сторінці дівчина закликала припинити їй писати та наголосила, що не має жодного стосунку до політики чи ситуації у світі й відмовляється від будь-яких коментарів.

Раніше, після початку повномасштабної війни Росії проти України, Розова вже опинялася в епіцентрі жорсткої критики та звинувачень. Через хвилю хейту вона видалила свій акаунт і тривалий час уникала публічності, проте згодом переїхала до Парижа, де здобула освіту в галузі мистецтва.

Зараз Луїза працює діджейкою та модельєркою, і поступово повертається до творчого та публічного життя.

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