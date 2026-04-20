Світ
581
1 хв

Біля Японії стався потужний землетрус: рух поїздів паралізовано, люди готуються до цунамі

Влада закликала громадян бути готовими до нових підземних поштовхів та можливої евакуації.

Анастасія Павленко
Японське метеорологічне агентство оголосило попередження про цунамі в регіоні / © Associated Press

Сьогодні, 20 квітня, біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус із попередньою магнітудою 7,4 бала. В низці префектур оголосили попередження про цунамі.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Японського метеорологічного агентства (JMA), епіцентр землетрусу розташовувався у Тихому океані на глибині 10 км.

За японською шкалою сейсмічної інтенсивності землетрус досяг рівня 5+, тобто його сила була такою, що людям було важко пересуватися.

Влада попередила про загрозу цунамі у префектурах Іваті, Аоморі на острові Хонсю та на острові Хоккайдо. Хвилі можуть сягати до 3 метрів заввишки.

Людей попередили про загрозу цунамі / © Associated Press

За інформацією NHK, цунамі заввишки 80 сантиметрів уже досягло порту Кудзі у префектурі Іваті, і рівень води продовжує підищуватися. Також цунамі заввишки 40 сантиметрів зафіксовано в порту Міяко.

Через землетрус призупинено рух швидкісних поїздів Тохоку — Сінкансен та на лінії Ямагата — Сінкансен.

Також перервано рух усіх місцевих залізничних ліній у префектурі Іваті та на деяких лініях на Хоккайдо.

Нагадаємо, на півночі Туреччини стався землетрус магнітудою 5,5 бала. Підземні поштовхи зафіксували о 03:35 за місцевим часом у провінції Токат.

