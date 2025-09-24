Біля Калінінграда зазнав GPS-атаки літак з міністром оборони Іспанії

Літак / © Pixabay

Біля Калінінграда зафіксовано спробу втручання в роботу GPS іспанського військового літака, на борту якого перебувала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Про це повідомляє DEMOCRATA.ES.

Іспанський військово-транспортний літак A330, на борту якого перебувала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, летів до авіабази в Сяуляї, Литва, коли над територією Калінінграда стався інцидент із спробою втручання у роботу його GPS-системи.

Метою спроби було порушення навігації літака, проте завдяки наявності обладнання для прийому сигналів від військових супутників літак продовжив політ без жодних ускладнень. Один із командирів, який перебував на борту, відзначив, що подібні втручання у цій зоні трапляються регулярно і зачіпають як цивільні, так і військові рейси.

Окрім міністра оборони, на борту перебували члени сімей персоналу підрозділу VILKAS та журналісти. Політ включав зустріч Роблес із литовською колегою з Міністерства оборони, спрямовану на зміцнення співпраці в рамках НАТО та протидію діям Росії в регіоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у небі Балтії німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник.