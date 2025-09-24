Біля Капітолію з’явився пам’ятник Трампу з покійним ґвалтівником Епштейном (фото)

Біля Капітолію з’явився пам’ятник Трампу з покійним гвалтівником Епштейном (фото) / © Getty Images

Реклама

Біля Капітолію у Вашингтоні невідомі розмістили статую, яка зображує Дональда Трампа, що тримається за руку із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це повідомило видання The Washington Post.

На табличці біля основи статуї написано: «На честь місяця дружби. Ми відзначаємо міцні стосунки між президентом Дональдом Трампом і його „найближчим другом“ Джеффрі Епштейном».

Реклама

Відповідальність за встановлення взяла на себе анонімна група «Таємне рукостискання».

Історія відносин

Дружба Трампа і Епштейна розпочалася у 1980-х роках у Флориді. Вони часто з’являлися разом на публіці, і Трамп, як і багато інших відомих людей, користувався приватним літаком Епштейна. Варто зазначити, що спікер Палати представників Майк Джонсон раніше заявляв, що Трамп був інформатором ФБР у справі проти Епштейна.

Нагадаємо, у Великій Британії на стінах Віндзорського замку показали відео, яке висміює президента США Дональда Трампа та його зв’язки з покійним педофілом-ґвалтівником Джеффрі Епштейном.

Раніше повідомлялося, у квітні 2025 року, Вірджинія Джуффре, яка звинуватила Джеффрі Епштейна і британського принца Ендрю в сексуальній експлуатації, наклала на себе руки у віці 41 року. А буквально вчора Ілон Маск заявив, що ім’я Дональда Трампа є у «файлах Епштейна», пов’язаних із секс-торгівлею.