Біля Куби сталася збройна сутичка з катером США: четверо загиблих

Куба / © Associated Press

Реклама

У середу, 25 лютого, у територіальних водах Куби сталася збройна сутичка кубинських прикордонників із екіпажем човна під прапором США. Щонайменше четверо людей загинули, ще шестеро — поранені.

Про інцидент повідомило Міністерство внутрішніх справ Куби.

За інформацією кубинського відомства, судно наблизилося на відстань однієї морської милі на північний схід від каналу Ель-Піно на північ від Корралільо, міста в центральній кубинській провінції Вілья-Клара.

Реклама

У заяві йдеться, що прикордонний катер із п’ятьма військовослужбовцями наблизився для перевірки судна наблизилися до швидкісного катера, щоб ідентифікувати його, коли люди на борту відкрили вогонь. Командира кубинського судна було поранено.

Під час подальшого зіткнення четверо осіб на іноземному судні загинули, ще шестеро отримали поранення. Поранених евакуювали та надали медичну допомогу.

У заяві було зазначено, що човен, який увійшов у територіальні води Куби, був зареєстрований у Флориді.

«З огляду на поточні виклики, Куба підтверджує свою відданість захисту своїх територіальних вод, виходячи з принципу, що національна оборона є фундаментальною опорою кубинської держави для захисту її суверенітету та стабільності в регіоні», — йдеться у заяві.

Реклама

Нагадаємо, кубинський уряд переживає енергетичну кризу, значною мірою через кроки адміністрації Трампа щодо блокування постачання нафти з-за кордону.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес звинуватив політику США щодо Куби у створенні загрози міжнародній безпеці та миру.