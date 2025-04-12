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Біля острова Лесбос обстріляли катер берегової охорони: подробиці інциденту

Ймовірно, вогонь по грецькому судну відкрили контрабандисти, які перевозили нелегальних мігрантів.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
берегова охорона

Грецький катер берегової охорони / © Associated Press

У суботу, 12 квітня, біля узбережжя грецького острова Лесбос з турецького риболовецького судна обстріляли катер берегової охорони. Невідомі стріляли з автомата Калашникова.

Як повідомляє видання Ekathimerini з посиланням на місцеву владу, ймовірно, вогонь по грецькому судну відкрили контрабандисти, які перевозили нелегальних мігрантів.

Екіпаж берегової охорони відкрив вогонь у відповідь і переслідував судно, поки воно не увійшло у територіальні води Туреччини.

Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляється.

Представники влади виявили 25 мігрантів на пляжі Агіос Фокас на південному узбережжі острова Лесбос. Їх доставили до центру ідентифікації Кара-Тепе.

Нагадаємо, раніше у Польщі заявили про активізацію на кордоні з Білоруссю нелегальних мігрантів, які стають агресивнішими в своїх спробах проникнути на територію Євросоюзу.

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