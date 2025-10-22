ТСН у соціальних мережах

Світ
95
1 хв

Біля парламенту сталась стрілянина, є поранений - деталі інциденту

Стрілянина відбулася в парку між парламентом та Офісом президента.

Автор публікації
Наталія Магдик
Зброя

Зброя / © Freepik

У столиці Сербії, Бєлграді, біля парламенту, прихильник президента Александера Вучича отримав поранення внаслідок стрілянини, повідомляє Reuters. Президент країни звинуватив у нападі опозицію та назвав інцидент «терактом».

Про це повідомляє агентство Reuters.

Стрілянина сталася в парку між парламентом і Офісом президента, де прихильники Вучича встановили намети для обмеження доступу протестувальників, які протягом року регулярно мітингують проти уряду.

За даними поліції та опублікованими відео, нападником виявився 70-річний Владaн Андєлкович, який зайшов до одного з наметів із металевою каністрою бензину. Він здійснив постріли в Мілана Богдановича, прихильника уряду, який заглянув у намет, після чого намет загорівся.

Міністр охорони здоров’я повідомив, що постраждалий отримав серйозне поранення і потребує термінової операції. Поліція затримала нападника. Вучич наголосив, що інцидент мав політичну мотивацію, і заявив про ризики, які створюють протестні акції.

Представник опозиційної партії «Move Change» Сaво Манойлович заявив, що встановлення наметів і сміттєвого полігону в центрі міста створює конфронтацію і розпалює напруження, і відповідальність за це лежить на державних інституціях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біля Білого Дому сталась стрілянина, співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловікові.

Новина доповнюється
