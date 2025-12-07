Біля поліцейського відділку стався вибух, загинули троє людей, ще шестеро поранені - деталі інциденту

Вибух у Мехіко / © Associated Press

У західному мексиканському штаті Мічоакан у суботу стався вибух біля місцевого поліцейського відділку, який призвів до загибелі щонайменше трьох людей і поранення ще шести.

Про це пише видання АР.

Повідомляється, що інцидент трапився на тлі посилення заходів безпеки федеральним урядом, який направив до штату додаткові війська після низки гучних замахів.

Генеральна прокуратура штату розповіла, що вибухнув транспортний засіб на центральній магістралі муніципалітету Коауаяна.

За словами Генеральної прокуратури, водій загинув на місці, тоді як двоє інших осіб померли в регіональній лікарні, ще шість отримали поранення.

«Двоє загиблих, доставлених до лікарні, були офіцерами громадської поліції. Внаслідок потужного вибуху фрагменти тіл розкидало по території, а сусідні будівлі зазнали пошкоджень», — розповів командир місцевої комунальної поліції Гектор Зепеда.

Зепеда зазначив, що прибуття військово-морських піхотинців у рамках федеральної операції тимчасово призупинило патрулювання з боку комунальної поліції. Ця поліція забезпечує безпеку в численних сільських громадах і походить від загонів самооборони, створених понад десятиліття тому для захисту населення від наркокартелів, які згодом були офіційно легалізовані державою.

Муніципалітет Коауаяна розташований поблизу Тихоокеанського узбережжя, на заході Мічоакана, на кордоні зі штатом Коліма — території впливу Картелю Нового Покоління Халіско (CJNG).

Вибух трапився, коли губернатор Мічоакана Альфредо Рамірес Бедолла перебував у Мехіко, відзначаючи річницю приходу до влади своєї партії Морена разом із президентом Клаудією Шейнбаум. Обох політиків критикують за погіршення безпеки в регіоні, де наркокартелі ведуть боротьбу за територію та тероризують місцевих жителів.

На території штату діють щонайменше три з шести найбільш впливових картелів — CJNG, Об’єднані Картелі та Нова Сім’я Мічоакана — а також кілька місцевих збройних угруповань, деякі з яких підтримуються Картелем Сіналоа.

Злочинні організації дедалі частіше використовують вибухові пристрої: їх закладають вздовж доріг, закопують як міни або скидають з дронів.

Рік Кількість вилучених вибухових пристроїв (приблизно) 2022 16,020 2023 3,000 2024 (до сьогодні) >2,000

Мічоакан також є ключовим постачальником хімічних прекурсорів для синтетичних наркотиків. Лише за останні два місяці тут ліквідували 17 нарколабораторій. Крім того, штат є великим виробником авокадо та лаймів, які роками піддаються вимаганням з боку картелів.

У заяві уряду штату зазначено, що причиною інциденту став «вибуховий пристрій», проте деталі не розголошуються. В інтернеті поширюються знімки повністю спаленого автомобіля.

Лише минулого місяця президент Шейнбаум направила до Мічоакана 2 000 військових на додаток до 4 300 постійних сил і 4 000 у сусідніх штатах після вбивства активного представника виробників лайма та популярного мера, який протистояв картелям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Біляївці на Одещині у відділку поліції стався вибух, невідома жінка принесла туди вибухівку і підірвалася разом з нею.