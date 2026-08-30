Біля популярного курорту перекинувся пором із сотнями людей: є загиблі та зниклі безвісти

Машини швидкої допомоги біля порту Киренія на Кіпрі / © Associated Press

Реклама

Біля північного узбережжя Кіпру перекинувся пасажирський пором FILOJET, на борту якого перебували 259 пасажирів і вісім членів екіпажу. Внаслідок катастрофи загинули щонайменше вісім людей, ще 17 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Реклама

За даними влади Північного Кіпру, судно вирушило з порту Киренія близько 12:30 за київським часом та прямувало до турецького порту Ташуджу у східній частині Середземного моря.

Реклама

Приблизно за чотири морські милі від Киренії пором з невідомих причин почав набирати воду, після чого перекинувся.

Як затонув пором

Очевидці розповіли, що перед катастрофою судно рухалося нестабільно, його сильно хитало та підкидало на хвилях. Один із пасажирів, якого цитує CNN Turk, розповів, що під час останнього сильного удару об воду передня частина порома зламалася, після чого вода почала швидко потрапляти всередину.

«Судно рухалося дуже погано. Його постійно піднімало з води та з силою кидало назад. Його сильно трусило», — розповів Ефе Мультічі.

За його словами, за кілька хвилин пором підкинуло високо в повітря, після чого він із гуркотом упав на воду.

Реклама

«Ліва передня частина розкололася, і всередину почала заливатися вода», — сказав чоловік.

Після перекидання судна частина пасажирів опинилася у воді, а ті, кому вдалося врятуватися, вибралися на перевернутий корпус порома. На оприлюднених кадрах видно людей у червоних рятувальних жилетах, які сиділи та стояли на днищі судна, очікуючи на допомогу.

До рятувальної операції залучили сили берегової охорони Північного Кіпру та Туреччини, цивільні судна й авіацію. За даними Міністерства внутрішніх справ Північного Кіпру, на місце направили чотири катери берегової охорони та цивільне пасажирське судно. Туреччина залучила п’ять катерів берегової охорони та два гелікоптери.

До кінця дня пором затонув і опинився на морському дні на глибині 514 метрів. До пошукової операції планують залучити турецьких водолазів та спеціальні технології.

Реклама

Лідер турецьких кіпріотів Туфан Ерхюрман заявив, що можливість перебування людей усередині затонулого судна значно ускладнює рятувальну операцію.

«Якщо всередині судна все ще є люди, дістатися до них наразі здається непростим завданням», — сказав він, додавши, що влада намагається використати інші технології для пошуку зниклих.

Капітана та членів екіпажу затримали

Влада Північного Кіпру затримала капітана порома та сімох членів екіпажу. Їх мають допитати в рамках розслідування причин катастрофи.

Наразі офіційної версії щодо того, чому судно почало набирати воду та перекинулося, немає. При цьому напередодні на Кіпрі вирували сильні шторми. У суботу одна людина загинула після того, як її вітрильник розбився об скелі на південному сході острова.

Ерхюрман також згадав про негоду, однак зазначив, що в неділю погодні умови вважалися придатними для плавання.

«Тут панує величезний шок. Це не те, з чим ми стикалися раніше», — заявив він.

Реакція Туреччини та Кіпру

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих. Він також заявив, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

«Зусилля з пошуку тих, хто все ще вважається зниклим безвісти, тривають безперервно. Дасть Бог, ми сподіваємося отримати позитивні новини в результаті цих зусиль», — сказав Ердоган.

Слова співчуття та пропозиції допомоги також надійшли від міжнародно визнаного уряду Кіпру.

Катастрофа сталася неподалік Киренії — популярного курортного міста на північному узбережжі острова. Поромні маршрути регулярно сполучають Північний Кіпр із Туреччиною.

Північний Кіпр є самопроголошеною державою, яку визнає лише Туреччина. Острів Кіпр залишається розділеним на грецьку та турецьку частини з 1974 року, коли Туреччина здійснила військове вторгнення після перевороту, підтриманого Грецією.

Нагадаємо, біля узбережжя турецького міста Фетхіє у провінції Мугла загорілося прогулянкове туристичне судно «Імператор Атила», на борту якого перебували 115 людей, зокрема діти.

Новини партнерів

Новини партнерів