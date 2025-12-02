Біля Португалії косатки-убивці атакували яхту з родиною: які наслідки (фото)

Косатки / © dailymail.co.uk

Біля португальського міста Назаре під час нічного плавання з Лісабона до Порту яхта з родиною з Нідерландів зазнала несподіваної атаки косаток. Як розповіла одна з членів родини виданню Correio de Manha, близько 5 ранку вони відчули різкі рухи судна, яке почало хитатися, і лише згодом зрозуміли, що на них нападають хижаки.

Про це пише Daily Mail.

Яхта зазнала серйозних пошкоджень, почала набирати воду, а родина терміново намагалася дістатися берега. Попри те, що косатки оточували судно, сім’я змогла привести його до берега, де воно перекинулося на бік. На щастя, ніхто не постраждав, а судно було вилучене для перевірки компетентними службами.

Ця подія стала черговим випадком агресії косаток у цьому районі Португалії. Лише кілька тижнів тому сім’я з п’яти осіб, включно з трьома дітьми, потребувала рятувальної операції, коли їхня яхта затонула внаслідок нападу за 55 миль на південний схід від Пенішу. У вересні троє норвезьких яхтсменів пережили подібну атаку на туристичному судні, коли косатки пошкодили кермо та корпус човна, що створило серйозну небезпеку.

Фахівці звертають увагу на характер цих нападів: косатки підходять з кормового боку, б’ють по керму, що робить човен некерованим, і потім зникають. Дослідники припускають, що деякі з цих хижаків навчають інших, як атакувати судна, передаючи навички від однієї особини до іншої. Один із дослідників навіть висловив припущення, що вся серія нападів могла початися з травмованої або наляканої косатки, яка проявила агресію до човнів, а її поведінку перейняли інші.

Водночас експерти зазначають, що такі дії не сприяють виживанню тварин і навіть підвищують ризик для самих косаток. Також це демонструє їхню соціальну і навчальну поведінку — здатність спостерігати та повторювати дії інших особин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біля узбережжя популярного португальського курортного міста Кашкайш зграя косаток напала на яхту, на борту якої було четверо людей.