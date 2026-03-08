Біля посольства США в Осло стався потужний вибух: поліція розслідує інцидент

Норвезька поліція / © inewp.com

У столиці Норвегії в ніч проти неділі пролунав сильний вибух поблизу посольства Сполучених Штатів Америки. Правоохоронці вже розпочали розслідування.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поліцію Осло та норвезьке видання Verdens Gang.

За інформацією поліції, інцидент стався близько 01:00 у західній частині міста неподалік дипломатичного комплексу. Наразі причини вибуху та можливі причетні до нього особи поки що не встановлені.

Очевидці розповіли журналістам, що після вибуху над територією посольства було видно дим.

У поліції зазначили, що перебувають у контакті з представниками американського дипломатичного представництва. Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини інциденту.

Нагадаємо, що раніше у Дубаї біля американського консульства стався удар безпілотника.

У Об’єднаних Арабських Еміратах біля консульства США в Дубаї влучив підозрілий безпілотний літальний апарат, що спричинив пожежу на парковці дипмісії.