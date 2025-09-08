ТСН у соціальних мережах

Біля Праги розбився приватний літак: є загиблі

У Чехії біля Праги розбився приватний надлегкий літак.

Прапор Чехії

У лісі поблизу столиці Чехії Праги розбився приватний надлегкий літак. На борту перебували двоє людей, обидва загинули.

Про це повідомила поліція Чехії у соцмережі Х.

За попередньою інформацією, проблеми з літаком виникли одразу після зльоту. Пілот намагався розвернути судно, але втратити контроль не вдалося, і літак впав.

Причини аварії наразі встановлюють правоохоронці разом із фахівцями Інституту професійного розслідування причин авіаційних аварій.

Раніше повідомлялося, що у США два літаки вибухнули після зіткнення в аеропорту.

Ми раніше інформували, що невеликий літак зазнав аварії в аеропорту Саутенд на південному сході Англії.

