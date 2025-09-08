- Дата публікації
Біля Праги розбився приватний літак: є загиблі
У Чехії біля Праги розбився приватний надлегкий літак.
У лісі поблизу столиці Чехії Праги розбився приватний надлегкий літак. На борту перебували двоє людей, обидва загинули.
Про це повідомила поліція Чехії у соцмережі Х.
За попередньою інформацією, проблеми з літаком виникли одразу після зльоту. Пілот намагався розвернути судно, але втратити контроль не вдалося, і літак впав.
Причини аварії наразі встановлюють правоохоронці разом із фахівцями Інституту професійного розслідування причин авіаційних аварій.
Раніше повідомлялося, що у США два літаки вибухнули після зіткнення в аеропорту.
Ми раніше інформували, що невеликий літак зазнав аварії в аеропорту Саутенд на південному сході Англії.