Вибухи / © Associated Press

Реклама

В Афганістані 28 листопада стався вибух біля школи на околиці адміністративного центру провінції — міста Асадабад. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив директор департаменту культури та інформації східної провінції Кунар Самі уль-Хак Бааян, пише Associated Press.

Реклама

Унаслідок вибуху загинули семеро людей, ще понад 90 дістали поранення. До 15 постраждалих залишаються в лікарнях, решту після надання медичної допомоги виписали.

Реклама

Причиною трагедії могла стати недбалість на складі вибухових речовин, розташованому поруч із навчальним закладом. Там зберігалися вибухові речовини, що належать гірничодобувним компаніям.

Представник місцевої влади припустив, що причиною інциденту стала недбалість під час їхнього зберігання. Наразі правоохоронці розслідують обставини трагедії.

Зауважимо, це не перший подібний інцидент в Афганістані. У серпні внаслідок вибуху ручної гранати на території шкільного комплексу в столиці країни Кабулі постраждали понад 40 дітей віком від 9 до 14 років.

Нагадаємо, в Індонезії сталася масштабна пожежа на кондитерській фабриці PT Fonusa Agung Mulia в окрузі Серанг, неподалік столиці Джакарти. Загинули щонайменше 26 працівників. Кілька осіб вважають зниклими безвісти.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів