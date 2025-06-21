Біля Сицилії підняли з дна затонулу торік суперʼяхту - тоді загинув мільярдер

Вітрильна яхта Bayesian опинилася в епіцентрі сильного шторму / © Associated Press

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Суперʼяхту Bayesian під британським прапором, яка затонула біля Сицилії влітку 2024 року, 20 червня почали підіймати на поверхню.

Про це пише Associated Press.

Верхня частина пасажирського відсіку та синій корпус 56-метрової яхти Bayesian у пʼятницю зʼявилися в зоні утримання жовтої плавучої кранової баржі.

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Компанія TMC Maritime, яка здійснює підйом, повідомила, що протягом останніх трьох днів судно повільно піднімали з глибини 50 метрів, щоб зафіксувати сталеві стропи, петлі та ремені під кілем.

Для підтримання корпусу у вертикальному положенні використовують вісім сталевих підйомних ременів. Під час підйому також викачують з корпусу яхти морську воду.

Нагадаємо, Bayesian зазнав аварії в ніч проти 19 серпня 2024 року біля узбережжя міста Портічелло. На борту вітрильника перебувало 22 людини, 15 з них врятувала берегова охорона.

В аварії загинули семеро людей, серед яких британський мільярдер і власник яхти Майк Лінч, а також його 18-річна донька Ханна.

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