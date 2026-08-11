Біля важливої газової платформи Румунії виявили дрони: що заявили в Міноборони (фото)

Румунія / © pixabay.com

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У Чорному морі поблизу румунського узбережжя знищили два безпілотники типу Gerbera. Їх виявили в економічній зоні Румунії приблизно за 90 морських миль від Констанци, у районі газового родовища Neptun Deep.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце у Facebook.

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За його словами, безпілотники помітили з одного з кораблів, які працюють біля платформи. Після цього до району направили корабель берегової охорони з військовослужбовцями румунської армії.

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Фото Radu Miruţă

«Два безпілотні літальні апарати UAV типу Gerbera були знищені сьогодні вдень дайверами EOD армії Румунії в ексклюзивній економічній зоні, приблизно за 90 миль від Констанци, у районі Neptun Deep», — написав Міруце.

Військові ідентифікували два безпілотники, які дрейфували у воді, а також кілька інших предметів. Румунське Міністерство національної оборони зв’язалося з українськими партнерами, щоб встановити походження апаратів.

«MApN зв’язався з українськими партнерами, які підтвердили, що системи їм не належать», — зазначив виконувач обов’язків міністра.

Після оцінки ситуації румунська сторона ухвалила рішення знищити об’єкти контрольованим вибухом. Як пояснив Міруце, це зробили з міркувань безпеки водопровідної системи та робіт, які проводяться поблизу газової платформи.

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Родовище Neptun Deep розташоване в румунській частині Чорного моря. Воно є одним із ключових газових проєктів країни.

Румунська сторона наразі не повідомляла, кому могли належати виявлені безпілотники.

Нагадаємо, Румунія показала «найрозумнішу» ракету. Проте експерти наголошують, що інтеграція ШІ у ті чи інші зразки озброєння є поширеною практикою.

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