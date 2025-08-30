Біля великого міста виявили купи людських останків

© Associated Press

Неподалік американського міста Лас-Вегас, штат Невада, виявили купи людських останків.

Про це повідомляє WFLA-TV.

Приблизно 70 куп з прахом виявили біля села Серчлайт, яке розташоване за годину їзди від великого міста США. У Бюро з управління земельними ресурсами штату підтвердили, що це кремовані останки людей. Відомство розпочало розслідування.

У штаті Невада не заборонено розсіювання праху на громадських територіях. Водночас в правилах бюро йдеться про те, що робити це можна лише в приватному порядку. Комерційне поширення кремованих останків заборонено.

