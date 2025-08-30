- Дата публікації
Біля великого міста виявили купи людських останків
У Бюро з управління земельними ресурсами штату підтвердили, що це кремовані рештки людей.
Неподалік американського міста Лас-Вегас, штат Невада, виявили купи людських останків.
Про це повідомляє WFLA-TV.
Приблизно 70 куп з прахом виявили біля села Серчлайт, яке розташоване за годину їзди від великого міста США. У Бюро з управління земельними ресурсами штату підтвердили, що це кремовані останки людей. Відомство розпочало розслідування.
У штаті Невада не заборонено розсіювання праху на громадських територіях. Водночас в правилах бюро йдеться про те, що робити це можна лише в приватному порядку. Комерційне поширення кремованих останків заборонено.
Нагадаємо, у США дайвер виявив затонулий Ford разом з людськими рештками. Машина перебувала на глибині близько 15 м у річці біля Каскейд-Локс.