ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
614
Час на прочитання
1 хв

Біля відомого палацу Путіна сталася пожежа: до чого тут невідомі дрони (фото)

Під Геленджиком через падіння дрона спалахнула лісова пожежа.

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Біля палацу президента Росії Володимира Путіна під Геленджиком, про який колись розповідав Олексій Навальний, вже кілька днів триває лісова пожежа. До ліквідації займання залучено 550 пожежників та 89 одиниць техніки, включно з вертольотом.

Про це пише видання BILD.

Повідомляється, що причиною загоряння стало падіння українського дрона приблизно за 10 км від палацу. Наразі невідомо, чи мала ціль дрону уразити саме палац. Жодних офіційних коментарів із української чи російської сторони щодо можливої зв’язку між дроном та пожежею не надходило.

/ © DPA

© DPA

За даними росЗМІ, сам президент Росії навряд чи буває у цьому місці. Зокрема, через побоювання за власну безпеку він рідко з’являється в Сочі — місті, яке знаходиться у зоні досяжності українських дронів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що палац під Геленджиком, розслідування про який оприлюднив опозиціонер Олексій Навальний, належить підприємцям, але їхні імена Кремль не хоче називати.

19 січня 2021 року Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального опублікував двогодинний фільм про розкішну дачу Путіна в Геленджику, показавши інтер’єри палацу. Фонд оцінив його в 100 млрд рублів. Відео швидко набрало популярність в Інтернеті, а сам Путін і його оточення назвали розслідування нісенітницею та заявили, що йому приписали чужу власність.

Дата публікації
Кількість переглядів
614
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie