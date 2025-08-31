Біля відомого палацу Путіна сталася пожежа: до чого тут невідомі дрони (фото)

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Біля палацу президента Росії Володимира Путіна під Геленджиком, про який колись розповідав Олексій Навальний, вже кілька днів триває лісова пожежа. До ліквідації займання залучено 550 пожежників та 89 одиниць техніки, включно з вертольотом.

Про це пише видання BILD.

Повідомляється, що причиною загоряння стало падіння українського дрона приблизно за 10 км від палацу. Наразі невідомо, чи мала ціль дрону уразити саме палац. Жодних офіційних коментарів із української чи російської сторони щодо можливої зв’язку між дроном та пожежею не надходило.

За даними росЗМІ, сам президент Росії навряд чи буває у цьому місці. Зокрема, через побоювання за власну безпеку він рідко з’являється в Сочі — місті, яке знаходиться у зоні досяжності українських дронів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що палац під Геленджиком, розслідування про який оприлюднив опозиціонер Олексій Навальний, належить підприємцям, але їхні імена Кремль не хоче називати.

19 січня 2021 року Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального опублікував двогодинний фільм про розкішну дачу Путіна в Геленджику, показавши інтер’єри палацу. Фонд оцінив його в 100 млрд рублів. Відео швидко набрало популярність в Інтернеті, а сам Путін і його оточення назвали розслідування нісенітницею та заявили, що йому приписали чужу власність.