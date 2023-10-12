Білий дім хоче об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в один запит

Крім того, США планують збільшити виробництво нової зброї.

У Білому домі планують включити допомогу для України та Тайваню в запит щодо фінансування Ізраїлю.

Також читайте США оголосили новий пакет військової допомоги для України: що у списку

Про це інформує NBC з посиланням на слова представників адміністрації президента США Джо Байдена, оборонного сектора та двох посадовців Конгресу.

Чиновники з адміністрації президента Сполучених Штатів у приватних бесідах з законодавцями повідомили, що Білий дім запланував направити запит на фінансування, який включає гроші для Ізраїлю, України, Тайваню та безпеки кордонів США.

Крім того, джерела видання повідомляють, що таких крок потрібен, щоб зменшити навантаження, яке підтримка Ізраїлю, Україні й Тайваню спричинить на запаси Пентагону, та попросити гроші на виробництво більшої кількості озброєнь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про відсутність "оголошень" щодо надання українським силам далекобійних ракет ATACMS.

Крім того, ми раніше інформували, що Данія зможе передати Україні перші бойові літаки F-16 у першому кварталі 2024 року.

Читайте також: