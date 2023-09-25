Білий дім надіслав листа із переліком реформ, які має здійснити Україна для отримання допомоги (документ)

Документ надійшов на адреси Офісу президента та прем’є-міністра України.
З Білого дому надіслано листа із переліком пріоритетних реформ, які має зробити Україна для отримання військової допомоги і озброєння.
Про це повідомляє "Українська правда", надаючи переклад документа.
Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для подальшого надання їй військової допомоги.
За даними джерела, документ отримали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Офіс президента України.
Лист містить перелік пріоритетних впроваджень терміном 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, а також 18 місяців щодо функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.
Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.
Докладніше із текстом документа можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, балістичні ракети ATACMS з касетною частиною США можуть передита Україні вже незабаром, повідомив колишній спецрадник головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного Ден Райс.
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