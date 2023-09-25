Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Білий дім надіслав листа із переліком реформ, які має здійснити Україна для отримання допомоги (документ)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1928
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Білий дім надіслав листа із переліком реформ, які має здійснити Україна для отримання допомоги (документ)

З Білого дому надіслано листа із переліком пріоритетних реформ, які має зробити Україна / Фото: Associated Press

Документ надійшов на адреси Офісу президента та прем’є-міністра України.

З Білого дому надіслано листа із переліком пріоритетних реформ, які має зробити Україна для отримання військової допомоги і озброєння.

Про це повідомляє "Українська правда", надаючи переклад документа.

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для подальшого надання їй військової допомоги.

З Білого дому надіслано листа із переліком пріоритетних реформ, які має зробити Україна для отримання військової допомоги Фото: скрін листа
З Білого дому надіслано листа із переліком пріоритетних реформ, які має зробити Україна для отримання військової допомоги Фото: скрін листа "УП"

За даними джерела, документ отримали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Офіс президента України.

Лист з Білого дому Фото: скрін
Лист з Білого дому Фото: скрін "УП"

Лист містить перелік пріоритетних впроваджень терміном 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, а також 18 місяців щодо функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.

Документ Фото: скрін
Документ Фото: скрін "УП"

Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.

Докладніше із текстом документа можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, балістичні ракети ATACMS з касетною частиною США можуть передита Україні вже незабаром, повідомив колишній спецрадник головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного Ден Райс.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1928
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація