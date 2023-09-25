Білий дім надіслав листа із переліком реформ, які має здійснити Україна для отримання допомоги (документ)

Документ надійшов на адреси Офісу президента та прем’є-міністра України.

З Білого дому надіслано листа із переліком пріоритетних реформ, які має зробити Україна для отримання військової допомоги і озброєння.

Про це повідомляє "Українська правда", надаючи переклад документа.

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для подальшого надання їй військової допомоги.

З Білого дому надіслано листа із переліком пріоритетних реформ, які має зробити Україна для отримання військової допомоги Фото: скрін листа "УП"

За даними джерела, документ отримали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Офіс президента України.

Лист з Білого дому Фото: скрін "УП"

Лист містить перелік пріоритетних впроваджень терміном 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, а також 18 місяців щодо функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.

Документ Фото: скрін "УП"

Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.

Докладніше із текстом документа можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, балістичні ракети ATACMS з касетною частиною США можуть передита Україні вже незабаром, повідомив колишній спецрадник головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного Ден Райс.

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