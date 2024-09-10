Білий дім направив до Конгресу секретну доповідь про стратегію війни в Україні - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена направила Конгресу секретну доповідь про свою стратегію війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Зазначається, це сталося після того, як у законі про допомогу на 61 млрд доларів, ухваленому у квітні, було встановлено крайній термін на червень.

"Помічник конгресмена повідомив, що звіт надійшов до законодавців 9 вересня, і вони ще не мали можливості його розглянути. Два інші анонімні джерела підтвердили, що звіт було доставлено" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 вересня, США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $250 млн. До нього ввійшли ракети до нашої ППО, боєприпаси для HIMARS, БМП Bradley, бронетранспортери та інша зброя, яка дуже не подобається ворогу.

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