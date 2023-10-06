Білий дім наступного тижня оголосить новий пакет озброєнь для України — Reuters

Пентагон все ще має близько 5,4 мільярда доларів США, наданих Конгресом раніше.

Наступного тижня адміністрація Байдена оголосить про новий пакет озброєнь для України, попри виключення Конгресом США фінансування нової допомоги Україні із законопроєкту про тимчасові витрати бюджету. Пентагон все ще має близько 5,4 мільярда доларів США, які не були витрачені через багатомільярдну бухгалтерську помилку.

Про це повідомило у п’ятницю, 6 жовтня, агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб США.

Ці кошти дозволяють адміністрації Байдена надіслати зброю та боєприпаси навіть попри те, що у тимчасовому бюджеті немає видатків на фінансування військової допомоги Україні, а запит президента США схвалити ще 24 мільярди доларів окремим законом про витрати все ще очікує на розгляд.

Як виявилося, раніше Пентагон ненароком завищив вартість зброї, поставленої в Україну, на 6,2 мільярда доларів через бухгалтерську помилку. Тож тепер на ці витрати Міноборони США має близько 5,4 мільярда доларів, наданих Конгресом раніше.

Вміст наступного пакету військової допомоги США все ще формується та буде оприлюднений у середу, 11 жовтня, на засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званому “Рамштайні”) в Брюсселі, повідомили офіційні особи.

Очікується, що його вартість становитиме близько 200 мільйонів доларів і може включати подібні боєприпаси та наземну техніку, які вже були в останніх пакетах допомоги.

Подальша допомога США Україні може частково залежати від того, хто обійме посаду спікера Палати представників після того, як цього тижня республіканець Кевін Маккарті був усунений з цієї посади. Деякі з його можливих наступників рішуче підтримують допомогу Києву, а інші виступають категорично проти.

Нагадаємо, раніше координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки спланували виділення пакетів військової допомоги Україні.

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