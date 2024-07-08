Білий дім повідомив, чи скасує обмеження для ЗСУ на удари по Росії американською зброєю – заява

У Білому домі заявили, що не скасують обмеження для ЗСУ на удари по Росії американською зброєю після атаки на дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня.

Про це заявив радник з питань національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу.

На запитання журналістів, чи змінює жорстока російська атака позицію США щодо дозволу на удари безпосередньо по російських аеродромах, з яких здійснюються подібні атаки Кірбі відповів негативно.

“В нашій політиці змін не було. Українці надалі можуть використовувати американське озброєння для ударів через кордон. Дозвіл, як і раніше, в силі”, – зазначив він.

Наприкінці травня адміністрація Байдена дала Україні дозвіл завдавати ударів всередині Росії використовуючи зброю, надану США. Проте, хоча політика США, що дозволяє Україні стріляти певними видами зброї США по території Росії, призвела до зменшення кількості російських атак, вона досі обмежує дальність ударів настільки, що не дозволяє Україні вражати ключові аеродроми ворога.

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