Білий дім привітав нелегалів валентинкою з портретом Трампа

У п’ятницю, 14 лютого, коли в світі відзначають День святого Валентина (день закоханих) адміністрація президента США Дональда Трампа своєрідно привітала із цим святом нелегальних мігрантів.

На офіційній сторінці Білого дому в соцмережі Х було опубліковано валентинку рожевого кольору із зображенням президента США Дональда Трампа та куратора з питань безпеки кордонів Тома Хомана.

Валентинка супроводжується коротким віршиком, який у перекладі звучить так: “Троянди червоні, а фіалки сині – прийдете сюди нелегально, і ми вас депортуємо”.

Нагадаємо, одразу після інавгурації президента США Дональда Трампа Сполучені Штати почали депортацію нелегальних мігрантів, яких відправляли до країн походження навіть військовими літаками. В Білому домі заявили про “найбільшу операцію з масової депортації в історії”.

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