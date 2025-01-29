Білий дім скасував заморожування міжнародної допомоги – CNN

Згідно з офіційним листом, отриманим від адміністрації президента США Дональда Трампа у відповідь на журналістський запит, Адміністративно-бюджетне управління Білого дому скасувало призупинення федеральної допомоги іншим державам.

Про це пише CNN.

"Указ OMB M-25-13 анулюється. Якщо у вас є питання щодо реалізації указів президента, зверніться до генерального юрисконсульта вашого агентства", – йдеться у документі.

Нагадаємо, новообраний президент Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.

Читайте також: