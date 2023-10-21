Білий дім спростував нібито слова Байдена, що Ізраїль має відкласти наступ у Секторі Гази

Там наголосили, що Джо Байден не казав, що Ізраїль має відкласти наступ до звільнення заручників.

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден не закликав Ізраїль відкласти наступ у Секторі Гази до звільнення заручників, Байден просто не почув запитання журналістів.

Про це пише The Times of Israel.

Так, напередодні ЗМІ повідомили, що Байден у розмові з журналістами начебто закликав Ізраїль відкласти запланований наступ у Секторі Гази до звільнення більшої кількості заручників, які утримуються ХАМАСом та іншими палестинськими угрупованням.

Як пояснив речник Білого дому Бен Лаболт, Байден не почув запитання журналіста, про те, чи повинен Ізраїль відкласти потенційне наземне вторгнення до Гази, щоб звільнити більше заручників, коли він відповів "так".

Байден саме піднімався сходами на борт літака Air Force One, коли репортер вигукнув запитання, перекрикуючи звук двигунів літака. Байден на мить зупинився і відповів: "Так", після чого зайшов до літака.

"Президент був далеко. Він не почув запитання повністю. Питання звучало так: "Чи хотіли б ви, щоб було звільнено більше заручників?". Більше він нічого не коментував", - сказав Лаболт.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, США та ЄС закликають владу Ізраїля відкласти проведення наземної операції на території Гази, щоб встигнути провести переговори щодо звільнення заручників за посередництвом Катару.

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