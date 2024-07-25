Білий дім відреагував на заклики до Байдена негайно піти у відставку

Байден має намір досягти ще більших успіхів для Сполучених Штатів до кінця своєї каденції.

У адміністрації президента Сполучених Штатів заперечили, що Джо Байден піде у відставку до кінця свого терміну.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона зазначила, що до завершення своєї каденції Байден має намір досягти ще більших успіхів для Сполучених Штатів.

"Це відповідь на заяви, які я чула про його відставку з посади: ми вважаємо, що будь-які заклики про цю відставку є безглуздими", - сказала Жан-П’єр.

Також вона нагадала, що Байден від початку роботи на посту президента досяг істотних успіхів для країни.

"Він зміг зробити більше, ніж будь-який президент упродовж двох термінів… І він хоче завершити роботу, яку почав, та досягти ще більш історичних результатів для американського народу", - сказала прес-секретар Білого дому.

Вона додала, що Байден вирішив зняти свої кандидатуру з виборів не через те, що не зміг би керувати наступний президентський термін.

У цьому контексті вона процитувала письмове звернення президента, яке він надіслав у неділю: "Це відповідає кращим інтересам моєї партії, моєї країни, щоби я зійшов (з перегонів - ред.) та зосередився виключно на виконанні моїх обов’язків президента до кінця терміну".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден передав свої повноваження щодо підтримки України Мінфіну та Держдепу США.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден відповів, чи дійсно піде у відставку ще до виборів.

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