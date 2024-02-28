Білий дім закликав Джонсона негайно поставити на голосування допомогу Україні

У Байдена наголосили, що питання допомоги для України — невідкладне.

Якщо Сполучені Штати не нададуть Україні достатню допомогу, то вона продовжить втрачати свої території.

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Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі, інформує Голос Америки.

"У них закінчуються боєприпаси, ситуація дуже складна. Я не передбачатиму, що вони програють війну в якийсь конкретний день, але вони, безперечно, втрачають територію, яку вони вже відвоювали в росіян, тому що вони не можуть, вони не можуть відбити їхніх атак", — заявив представник Білого дому.

Цього ж дня президент Джо Байден зустрівся із лідерами Конгресу та закликав їх діяти, щоб уникнути "жахливих наслідків бездіяльності" щодо України. Після зустрічі з президентом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що питання допомоги Україні вирішать "своєчасно", а пріоритетами для США є захист кордону та забезпечення роботи уряду.

Коментуючи слова спікера Джонсона, Кірбі наголосив: питання допомоги для України — невідкладне.

"Говорячи про "своєчасну" допомогу, що ви маєте на увазі? Для українських солдатів на передовій, "своєчасно" означає зараз. Доки ми поверталися з вихідних, росіяни почали захоплювати нові міста та села в Україні. Вони просуваються, це не заморожений конфлікт", — нагадав він.

Кірбі закликав Джонсона підтвердити свої слова діями та негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що наслідки бездіяльності Конгресу у питанні допомоги Україні жахливі.

Крім того, ми раніше інформували, що спікер Палати представників Джонсон зіткнувся з визначальною дилемою щодо України.

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