Білий дім закликав спікера Конгресу Джонсона поставити на голосування угоду про кордон

У Байдена нагадали, що саме представники республіканської партії наголошували на виділенні додаткових коштів на облаштування кордону

В Адміністрації президента США Джо Байдена закликали спікера Палати представників Майка Джонсона поставити на голосування угоду щодо забезпечення на кордоні з Мексикою.

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Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Ми сумлінно працювали над досягненням реального прогресу в одному з найважливіших питань, яке стоїть перед нами — гарантування безпеки нашого кордону. Тепер потрібно, щоби спікер Джонсон зробив крок зі свого боку і забезпечив визначені у нашому запиті повноваження й ресурси", - зауважила вона.

Крім того, Карін Жан-П’єр нагадала, що саме представники республіканської партії наголошували на виділенні додаткових коштів на облаштування кордону, також на цьому наголошувала адміністрація минулого президента Дональда Трампа.

Також речниця Білого дому зазначила, що угода, над якою працювали республіканці та демократи в Сенаті, а також Білий дім, забезпечує необхідні для цього заходи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Конгрес ставить під загрозу всі попередні досягнення, затягуючи з виділенням допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія намагається "розкачати" ситуацію всередині США, щоб зірвати допомогу України.

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