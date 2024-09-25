Білий дім знайшов "обхідний шлях" для продовження військової допомоги Україні – Politico

Вашингтон зможе продовжувати постачання зброї в Україну, але тільки в рамках номенклатури, яка вже була у попередніх пакетах військової допомоги.

Адміністрація Байдена працює над "планом Б" щодо розширення своїх повноважень для відправлення в Україну американської зброї та техніки на суму 5,9 млрд доларів до закінчення фінансового року наприкінці вересня.

Про це пише Politico.

Повноваження щодо надання допомоги Україні, отримані у квітні цього року, дозволяють Пентагону використати власні запаси для швидкого відправлення озброєнь до України. Потім гроші витрачаються на заміну цього обладнання в арсеналах США. Однак ці повноваження закінчуються з початком нового фінансового року 1 жовтня.

"Цей новий обхідний шлях, який вимагає від адміністрації оголосити про використання допомоги, що залишилася, в найближчі місяці — дозволить Пентагону продовжити постачання зброї до Києва. Але в рамках цього методу США не зможуть постачати нові типи зброї, яких не було в попередніх постачаннях", – зазначає видання.

Представник Пентагону підполковник Чарлі Діц заявив, що за умови своєчасної реалізації постачання зброї "без проблем" можуть продовжитись і після закінчення фінансового року. Хоча Білий дім хоче, щоб Конгрес включив ці гроші до пакета фінансування, який дозволить уряду продовжити допомогу Україні після 1 жовтня, "план Б" дозволить постачати зброю навіть без рішення Конгресу.

"Я розумію, що вже є обхідний шлях, який адміністрація Байдена планує використати. Я не зовсім впевнений, як вони збираються це зробити, але мені сказали, що вони це зроблять", – заявив журналістам голова підкомітету з оборони та асигнувань Палати представників республіканець від Каліфорнії Кен Калверт.

В останні тижні багато демократів у Палаті представників чинили тиск на спікера Джонсона з вимогою додати до законопроєкту положення про збільшення допомоги Україні.

Член Комітету з закордонних справ Палати представників, конгресмен-демократ від Нью-Йорка Грегорі Мікс наголосив на важливості надання допомоги Україні напередодні важких зимових боїв під час інтерв'ю у вівторок, 24 вересня.

"Адміністрація Білого дому спробують обійти це, тому що українцям зараз потрібні ресурси, щоб вони могли здійснити свій "План перемоги", що, на мою думку, є надзвичайно важливим", – заявив Мікс.

Нагадаємо, про пакет військової допомоги США для України на 375 млн доларів можуть оголосити вже 25 вересня. Пакет, який досі перебуває на стадії затвердження і склад якого може змінитися, надається у межах президентських повноважень, які дозволяють Пентагону надсилати допомогу Україні безпосередньо зі своїх військових запасів.

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