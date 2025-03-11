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Білий дім зробив заяву про переговори України та США

Білий дім зробив заяву про переговори України та США

Керолайн Левітт - речниця Білого дому / Фото: Associated Press

Американська делегація незабаром повідомить про підсумки зустрічі з українськими високопосадовцями у Саудівській Аравії.

У США заявили про "позитивні" новини із зустрічі делегацій з Києва та Вашингтона у Саудівській Аравії.

Про це повідомили у Білому домі, зокрема речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Новини із зустрічі з Україною позитивні, зустріч була продуктивною", – написала вона

Незабаром, за її словами, з'явиться повний звіт з усіма подробицями щодо перемовин делегацій.

Нагадаємо, 11 березня США та Україна мали перемовини у Саудівській Аравії. Тепер вони мають представити спільну заяву про результати дискусії.

Тим часом радник з національної безпеки Майк Волтц ще вдень 11 березня прокоментував перший раунд переговорів у Джидді.

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