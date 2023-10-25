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Білий дім звинуватив республіканців у міжусобиці, яка затримує допомогу Україні та Ізраїлю

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Білий дім звинуватив республіканців у міжусобиці, яка затримує допомогу Україні та Ізраїлю

Капітолій, США / Фото: Associated Press

Міжусобиці серед республіканців також несуть загрозу припинення роботи уряду.

Той факт, що члени Республіканської партії не можуть обʼєднатись навколо одного кандидату у спікери Палати представників, затримує розгляд пропозиція Білого дому про додаткові $105 млрд на підтримку Ізраїлю та України.

Про це заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс, інформує CNN.

Він заявив, що міжусобиці серед республіканців щодо обрання кандидата у спікери Палати представників США несуть загрозу припинення роботи уряду, який може відбутись 17 листопада.

Бейтс зазначив, що республіканці віддають перевагу війнам між собою, а не розгляду пропозиції президента США Джо Байдена про додаткові витрати на суму $105 млрд на підтримку Ізраїлю та України, фінансування охорони кордонів США та зміцнення армії Тайваню.

"Тепер Палата представників Республіканської партії загрузла в, здавалося б, нескінченних вказівках і змаганнях, щоб зайняти найкрайніші позиції, які тільки можна собі уявити, будь то підтримка радикальної загальнонаціональної заборони абортів, скасування пільг Medicare і соціального страхування, виступ проти права на шлюб або підтримка небезпечних теорій змови. про вибори 2020 року. Зараз у нас залишилося 24 дні до припинення роботи республіканців у Палаті представників", – зазначив Бейтс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер республіканців відмовився висувати свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників.

Крім того, ми раніше інформували, що дев'ять сенаторів-республіканців у спільному листі до лідерів в Сенаті закликали до того, щоб будь-яку додаткову допомогу США Ізраїлю та Україні виносити та голосування окремо.

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Дата публікації
Перегляди
3034
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