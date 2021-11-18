Білл Гейтс допустив завершення пандемії коронавірусу найближчим часом і назвав умови, за яких це стане можливим

Білл Гейтс допустив завершення пандемії коронавірусу найближчим часом і назвав умови, за яких це стане можливим

Гейтс також сподівається, що наступного року проблеми з постачанням вакцин до всіх країн буде вирішено.

Загальний рівень зараження коронавірусом, а також смертність від наслідків недуги, можуть досягти середніх показників сезонного грипу до середини 2022 року.

Про це повідомив засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс.

За його словами, завершення пандемії коронавірусної інфекції можливе за відсутності нових небезпечних варіантів захворювання. Крім того, у перемозі над COVID-19, на думку мільярдера, медикам допоможе поява нових препаратів, а також вироблення імунітету у населення та вакцинація

Також засновник Microsoft закликав світову спільноту працювати над викоріненням грипу. Таким чином можна знизити рівень загроз появи нових пандемій. Мільярдер додав, що розраховує на "вирішення проблем із постачанням вакцин проти коронавірусу в 2022 році".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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