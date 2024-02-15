Білорусь біля кордону з Україною запровадила режим контртерористичної операції

Білорусь раптово та без пояснення причин ввела режим контртерористичної операції у прикордонному з Україною районі.

У Білорусі запровадили режим контртерористичної операції у частині Гомельської області, яка межує з Україною.

Про це повідомляє білоруське видання "Белта".

ЗМІ з посиланням на управління КДБ заявило, що у Лельчицькому районі Гомельської області ввели режим контртерористичної операції. Район межує з Україною, зокрема з Житомирською та Рівненською областями.

"Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур", - пише "Белта".

Водночас ні білоруські ЗМІ, ні КДБ не повідомляють про причини введення режиму контртерористичної операції.

Нагадаємо, в Білорусі, яка є фактично окупованою Кремлем, місцева КДБ посилила фільтраційні дії стосовно українців. За останній місяць почастішали випадки виклику українців на допити та проведення обшуків.

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