Білорусь будує нову військову інфраструктуру біля кордону з Україною: деталі

Білорусь будує військову залізницю біля кордону з Україною

Реклама

У Гомельській області Білорусі, біля села Якимівка, розгортається масштабне будівництво: там зводять нову залізничну інфраструктуру, здатну приймати військові ешелони.

Про це свідчить проєктна документація, яку отримали білоруські залізничники, пише білоруська служба «Радіо Свобода».

Реклама

Білорусь будує залізницю для нового військового полігону біля кордону з Україною

У документах підтверджується, що для обʼєкта з офіційною назвою «Будаўніцтва палігону ў Гомельскай вобласьці» проєктується окрема гілка. Замовником виступає інститут «Ваєнпроект», а сам проєкт передбачає зведення окремої під’їзної колії місткістю до 60 вагонів та вантажної платформи з рампою для розвантаження колісної і тракторної техніки.

Реклама

Водночас точне місце розташування майбутнього полігону наразі залишається невідомим.

Нові роботи доповнюють масштабне будівництво військової бази, яке триває у цьому районі з кінця 2023 року. Як повідомляли раніше журналісти, ймовірно, там розміститься 37-ма окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій Білорусі.

Цей підрозділ уряд Олександра Лукашенка сформував 2025 року нібито задля захисту від української загрози. На державних кадастрових мапах східна частина майданчика позначена як військове містечко, а західна — як навчально-тактичне поле.

Якщо у червні 2026 року ЗМІ повідомляли про завершення перших об’єктів містечка, то тепер у регіоні прокладають залізничні колії.

Реклама

Рівень загрози для України

Керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України, надавши свій повітряний простір та інфраструктуру для вторгнення і ракетних ударів по мирних українських містах, внаслідок чого загинули десятки тисяч цивільних.

Для допомоги РФ у війні проти України також залучили низку білоруських підприємств із різних секторів економіки. Від початку повномасштабної війни в Білорусі на регулярній основі проходять військові маневри. Лукашенко виправдовував їх нібито «загрозами» і планами вторгнення з боку Польщі, Литви чи України, хоча за весь час із 2022 року не з’явилося жодних доказів таких намірів.

У червні й липні 2026 року білоруські посадовці й надалі заявляли про міфічні плани колективного Заходу напасти на Білорусь та РФ. Європейців вищі посадові особи Білорусі звинувачували у «нацистському менталітеті» та підготовці до війни.

Проте вже наприкінці липня під час доповіді Лукашенкові міністр оборони Віктор Хрєнін раптово заявив про спокійну військово-політичну ситуацію довкола країни та «брак прикмет активної підготовки до діянь з боку сусідніх держав».

Реклама

16 серпня командувач Військово-повітряних сил і військ ППО Білорусі також наголосив на відсутності загрози для Білорусі і повідомив про поновлення оперативних контактів із Латвією, Литвою та Польщею.

Білорусь: останні новини

Нагадаємо, за інформацією Der Spiegel, Сили оборони України зводять потужну лінію оборони у Чорнобильській зоні за 15 кілометрів від білоруського кордону через загрозу можливого повторного вторгнення РФ. Військові активно риють траншеї, облаштовують контрольно-пропускні пункти та дерев’яні оборонні галереї, а також встановлюють вздовж доріг металеві стовпи з пластиковими сітками для захисту від FPV-дронів.

Окрім цього, видання зазначає, що захисна споруда над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС, розрахована на 100 років, втратила належну функціональність після удару російського безпілотника в лютому 2025 року, який спричинив тліючу пожежу та знищив мембрану, хоча пошкоджену металеву оболонку українським фахівцям уже вдалося відремонтувати.

Новини партнерів

Новини партнерів