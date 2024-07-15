Білорусь готує провокації вздовж кордону з Україною: відомі деталі

Білоруські силовики готуються до провокацій у прикордонній зоні з Україною, у яких планують звинуватити Київ.

Про це повідомив український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як з’ясували у Центрі національного спротиву, білоруські силовики планують операцію під чужим прапором для "показухи" перед китайськими колегами.

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Так, силовики мають намір "успішно присікти збройні провокації" вздовж українсько-білоруського кордону. Після цього буде спроба звинуватити Україну.

У Центрі національного спротиву нагадали, що від 8 по 19 липня у Білорусі проводяться перші спільні "антитерористичні" навчання білоруських Сил спеціальних операцій та китайських військовослужбовців.

До слова, напередодні начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив про реальну загрозу наступу російських військ із півночі. Є тенденція на загострення.

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