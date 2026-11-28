Ополченці в Білорусі / © із соцмереж

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився перевірити готовність загонів народного ополчення в усіх регіонах країни, зокрема у прикордонних областях, які межують із державами НАТО — Латвією та Литвою. У межах перевірки добровольцям уже видають автомати АК-74, а також проводять заняття з тактичної медицини та військової підготовки.

Про це повідомляють державні білоруські ЗМІ.

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Зокрема, перевірки розпочалися в Ошмянському та Воронівському районах Гродненської області, що межують із Литвою. За дорученням Лукашенка учасникам загонів народного ополчення видали автомати АК-74. Про це повідомив провладний білоруський Telegram-канал «Пул 4 регион».

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Програма зборів, які стартували 25 листопада, передбачає стрільби, навчання з тактичної медицини та відпрацювання тактики дій під час виконання завдань із забезпечення режиму воєнного стану. У Воронівському районі ополченців також ознайомлюють із безпілотниками.

Заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Андрій Горбатенко назвав народне ополчення одним з елементів системи воєнної безпеки країни. За його словами, основним завданням таких формувань є забезпечення внутрішнього порядку на місцевих територіях.

Паралельно перевірку системи формування та підготовки народного ополчення планують провести у Вітебській області, яка межує з Латвією та Литвою. Там мають оцінити, наскільки місцеві загони готові виконувати покладені на них завдання.

Крім того, Лукашенко затвердив укази, які передбачають щорічне проведення навчальних зборів для учасників народного ополчення. На період таких зборів добровольцям надаватимуть статус військовослужбовців.

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Раніше самопроголошений президент Білорусі закликав розширювати мережу загонів народного ополчення. Зокрема, у Вітебській області він виступав за створення таких формувань при сільських радах, пояснюючи це сусідством країни з державами НАТО.

Лукашенко ошелешив заявами

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю Le Point заявив, що президент РФ Володимир Путін не є агресором і «поважає українців».

За його словами, Москва нібито не прагне повної окупації України або її капітуляції. Лукашенко стверджує, нібито у Кремлі добре усвідомлюють, що утримувати контроль над такою територією було б надскладним завданням через постійний тиск з боку НАТО.

Крім того, білоруський диктатор заявив, що до війни в Україні призвела «демократія», а саме перемога на президентських виборах недосвідченого політика Володимира Зеленського.

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