ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

Білорусь масово викликає військовозобов’язаних до військкоматів: що відомо

Білорусь запустила «мобілізаційні навчання».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Білорусі почали масово викликати військовозобов’язаних через початок «мобілізаційних навчань».

Про це повідомило білоруське Міноборони.

У відомстві наголосили, що від 17 червня тривають масові виклики військовозобов’язаних у Гродненській області, а від 20 червня військкомат Ошмянського району викликає чоловіків призовного віку для уточнення особистих даних.

Звіряння відбувається у пункті попереднього збору військовозобов’язаних. Фахівці військкомату актуалізуватимуть дані, а також, за потреби, оновлюють інформацію про військовозобов’язаних в облікових документах.

«Усього планується охопити близько двох тисяч жителів Ошмянщини. Захід відбувається поетапно та завершиться 2 липня», — наголосили у Міноборони.

Втягування Білорусі у війну

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія посилює тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, намагаючись отримати доступ до території Білорусі для реалізації нових військових планів щодо України. РФ вважає, що через уповільнення наступальних дій на Донбасі необхідно створювати нові осередки напруги.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) наголошують, що Путін затягує Лукашенка у відкриту війну. Кремль може спробувати використати населення Білорусі як базу для набору персоналу, щоб компенсувати системний дефіцит солдатів на фронті.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
271
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie