Білорусь масово викликає військовозобов’язаних до військкоматів: що відомо

Олександр Лукашенко. / © Associated Press

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У Білорусі почали масово викликати військовозобов’язаних через початок «мобілізаційних навчань».

Про це повідомило білоруське Міноборони.

У відомстві наголосили, що від 17 червня тривають масові виклики військовозобов’язаних у Гродненській області, а від 20 червня військкомат Ошмянського району викликає чоловіків призовного віку для уточнення особистих даних.

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Звіряння відбувається у пункті попереднього збору військовозобов’язаних. Фахівці військкомату актуалізуватимуть дані, а також, за потреби, оновлюють інформацію про військовозобов’язаних в облікових документах.

«Усього планується охопити близько двох тисяч жителів Ошмянщини. Захід відбувається поетапно та завершиться 2 липня», — наголосили у Міноборони.

Втягування Білорусі у війну

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія посилює тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, намагаючись отримати доступ до території Білорусі для реалізації нових військових планів щодо України. РФ вважає, що через уповільнення наступальних дій на Донбасі необхідно створювати нові осередки напруги.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) наголошують, що Путін затягує Лукашенка у відкриту війну. Кремль може спробувати використати населення Білорусі як базу для набору персоналу, щоб компенсувати системний дефіцит солдатів на фронті.

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