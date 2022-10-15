Білорусь могла б закупити дрони в Ірану, але їй це не "світить": Жданов пояснив причини

Усі іранські безпілотники намагатиметься забрати Росія для своїх потреб і боротьби з Україною.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Білорусь наразі не зможе закупити безпілотники в Ірану, адже усі ці дрони намагатиметься забрати Росія для війни проти України.

Про це Жданов розповів у ефірі свого YouTube-каналу.

Він відповів на запитання глядачів про те, чи можуть завозитися до Білорусі дрони-камікадзе під виглядом нафтового та газового обладнання, яке РБ планує закупити в Ірану.

"Можуть, якщо Ірану вистачить виробничих потужностей. Думаю, навряд чи зараз Білорусь зможе закупити безпілотники в Ірану. Поясню чому: бо всі ці безпілотники намагатиметься забрати РФ для себе і своїх потреб, і боротьби з нами. Що більше вони зможуть забрати, то більше росіяни думають, що зможуть завдати нам більшої шкоди. І зможуть за рахунок масовості застосування цих "Шахедів" чи "мопедів" переламати хід війни та знову перейти до наступальних дій", – пояснив експерт.

"Отже, білорусам тут не світить найближчим часом отримати ці "мопеди", – резюмував Жданов.

Нагадаємо, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе Shahed-136, повідомив президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки.

На сьогодні в арсеналі російських військ залишилися близько 300 іранських дронів Shahed-136, поінформував міністр оборони України Олексій Резніков.

Проте дрони Shahed-136 неефективні для ударів по скупченнях військ, тому Росія використовує їх для знищення об'єктів критичної інфраструктури України. Тому атак цими дронами побільшало, але й ЗСУ збивають їх дедалі частіше, пояснили в ОК "Південь".

Уламки ракети і дрона-камікадзе - просто в студії ТСН - Адрій Нєбитов

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